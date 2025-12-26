Πώς ξεπαγώνουν τα αεροπλάνα πριν πετάξουν

Τι είναι το de-icing και γιατί ακόμη και λίγος πάγος μπορεί να γίνει επικίνδυνος για ένα αεροσκάφος

Βίντεο που καταγράφουν τη διαδικασία αποπάγωσης αεροσκαφών πριν από την απογείωση, όπως στιγμιότυπα από αεροδρόμιο στο Όσλο, έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς δείχνουν αεροπλάνα να ψεκάζονται με ειδικά υγρά λίγο πριν ξεκινήσει η πτήση.

Οι εικόνες και τα βίντεο, με ειδικά οχήματα να καλύπτουν τα φτερά και άλλα σημεία των αεροσκαφών προκαλούν συχνά ερωτήματα, ωστόσο πρόκειται για μια απολύτως απαραίτητη διαδικασία ασφάλειας, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

