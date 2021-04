MasterChef: Η Μαργαρίτα είναι, ίσως, η μοναδική παίκτρια που έφυγε και έκλαιγαν όλοι, «να γυρίσει πίσω» (vid)

Σε όλες τις σεζόν του MasterChef, έχουμε δει αρκετές αποχωρήσεις, κάποιες με δάκρυα από άλλους συμπαίκτες, κάποιες με χαρά.

Όμως η αποχώρηση της Μαργαρίτας ήταν διαφορετική και όχι μόνο επειδή την θεωρούσαν φαβορί, αλλά κυρίως επειδή όλοι στεναχωρήθηκαν.

Η Μαργαρίτα, όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις τόσο μέσα στο ριάλιτι όσο και στα social media, ήταν μια ιδιαίτερα αγαπητή παίκτρια, όχι μόνο από τους συμπαίκτες της αλλά και από τους κριτές και το κοινό.

Όλοι οι συμπαίκτες της έκλαψαν με αυτή την αποχώρηση και όλοι μιλώντας στην κάμερα είπαν «να επιστρέψει, το αξίζει».

Μίλησαν για έναν εκπληκτικό χαρακτήρα και καλό παιδί, ενώ οι κριτές μίλησαν με τα καλύτερα λόγια.

Η ίδια ακούγοντας τα λόγια των κριτών, συγκινήθηκε και έκλαψε, ενώ στα social media υπήρξε θυμός γι’ αυτή την αποχώρηση.

Wake me up when Margarita returns...

#MasterChefgr

— vicky kon (@vickykon79) April 10, 2021