Άνδρας ντύθηκε λυκάνθρωπος και τρόμαζε τον κόσμο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (pics)

Ένας άνδρας στο Πακιστάν μάλλον μπέρδεψε το Halloween με την Πρωτοχρονιά.

Ο λόγος; Είχε ντυθεί λυκάνθρωπος και τρόμαζε ανθρώπους!

Συγκεκριμένα, η αστυνομία τον συνέλαβε στο Πεσαβάρ του Πακιστάν αφού τον «τσάκωσαν» να πηγαίνει κοντά σε περαστικούς, να βγάζει παράξενες κραυγές και να «βρυχάται» τρομάζοντάς τους.

Ο άντρας αναγνωρίστηκε, ονομάζεται Asad Khan και μάλιστα ξεκίνησε έρευνα, σύμφωνα με το Samaa News.

Police in the Pakistani city of Peshawar arrest a young man on New Year’s eve - for wearing a costume mask to scare people pic.twitter.com/sU9f1NDcAf

— omar r quraishi (@omar_quraishi) January 1, 2021