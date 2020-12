Ο άγνωστος κανόνας στην Monopoly που κανείς δεν ήξερε και αλλάζει τελείως το παιχνίδι (pic)

Η Monopoly είναι από τα καλύτερα και πιο διαχρονικά παιχνίδια, το οποίο σε βάθος χρόνου έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις, με την ίδια όμως πάντα φιλοσοφία.

Αυτή ήταν να αγοράσεις και χτίσεις όσο περισσότερο μπορείς, προκειμένου να αποτρέψεις τους αντιπάλους σου από το να το κάνουν και να τους οδηγήσεις στην χρεοκοπία.

Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνεις κανείς, μεγαλώνει αρκετά την διάρκεια του παιχνιδιού, προκαλώντας σε αρκετές περιπτώσεις προστριβές μεταξύ των παικτών.

Για να μπορέσεις να αγοράσεις έναν δρόμο ή ένα σιδηροδρομικό σταθμό ή μία δημόσια υπηρεσία, τα βήματα που θα κάνεις σύμφωνα με την ζαριά που έφερες, θα πρέπει να σε βγάλουν πάνω σε αυτό που θέλεις. Διαφορετικά δεν γίνεται...

Ή μάλλον δεν γινόταν, καθώς μετά από τόσα χρόνια ήρθε στην επιφάνεια ένας κανόνας που ελάχιστοι γνώριζαν και ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παιζόταν η Monopoly.

When someone lands on a propertyin #Monopoly & they don't buy it, IT GOES TO AUCTION for any player to buy.

IT. IS. IN. THE. RULES.

— Ruben (@AskRubenHow2Bet) November 20, 2017