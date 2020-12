Αυτά είναι τα χειρότερα φαγητά που «παίζουν» σε ποδοσφαιρικά γήπεδα (pics)

Γήπεδο. Η αγαπημένη λέξη όλων των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον κόσμο.

Η αγωνία για το ματς και τι θα κάνει η ομάδα, ο κόσμος που αρχίζει να μαζεύεται σιγά σιγά, οι πλανόδιοι που πουλούν κασκόλ αλλά και οι μυρωδιές… Εκείνες που σου σπάνε τη μύτη, αφού οι καντίνες στήνονται από νωρίς έξω από το γήπεδο.

Ένα σνακ ή ένα χοτ ντογκ στο ημίχρονο, πριν η μετά το ματς, είναι απαραίτητο για αρκετούς και μάλιστα είναι κι αυτό ένα κομμάτι που κάνει την εμπειρία ξεχωριστή.

Έχει όμως σκεφτεί κανείς ποτέ, πόσα παράξενα φαγητά μπορεί να έχει δει ή φάει κάποιος έξω από ένα γήπεδο; Μάλλον όχι…

Όμως ένας χρήστης του twitter που πήγε να δει αγώνα είχε μια «τρομακτική» εμπειρία με φαγητό που αγόρασε αφού το λουκάνικο ήταν τεράστιο!

Έτσι το μοιράστηκε στα social media ζητώντας από τους ακολούθους του να αναρτήσουν κι εκείνοι ανάλογες δικές τους εμπειρίες. «Ποιο είναι το χειρότερο φαγητό που είχατε πάρει σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα; Εδώ είναι το δικό μου», έγραψε.

What’s the worst food you have had at a football match? Here’s mine. pic.twitter.com/z9E9lHygKm — Elliot. (@elliotwhu) December 16, 2020

Οι φωτογραφίες κάτω από την ανάρτηση ήταν το λιγότερο απολαυστικές. Από αμφιλεγόμενα κεμπάπ μέχρι άδεια λουκάνικα αλλά και άψητα ή καμένα μπιφτέκια, τυρί που απλά σκεπάζει το ψωμί και πολλά άλλα.

White hart lane hotdogs pic.twitter.com/bUBzK6KqQm — Danny Monk (@DanTheYid_) December 16, 2020

Has to be the Morecambe hotdog at 4 quid a pop pic.twitter.com/HwCKI6mx7m — Adam Lee Castle (@juanbambo) December 16, 2020

The baseball team in Cincinnati tried to convince me this was a "local specialty" pic.twitter.com/Dyu1fxxaX1 — Cooper Lund (@cooperlund) December 17, 2020