Μπήκε μέσα σε σπίτι με το αυτοκίνητο και κατέληξε με την πόρτα «καρφωμένη» στο παρμπρίζ του (pic)

Ο οδηγός ενός Audi συνελήφθη μετά από απίστευτο τρακάρισμα.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρέθηκε με το αυτοκίνητό του μέσα σε ένα σπίτι, καθώς όπως φαίνεται έχασε τον έλεγχο μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Η πόρτα του σπιτιού «καρφώθηκε» στο παρμπρίζ του και μάλιστα ο οδηγός προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο σε αυτή την κατάσταση.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Ashworth Rd, Dewsbury - Driver collided with a vehicle, then the front porch of a house - before then continuing to drive for several metres with front door attached to car. Driver arrested suspected unfit through drink/drugs. #wypthecost #fatal4 pic.twitter.com/ee8r9ZZc9A

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) November 21, 2020