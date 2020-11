Ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο: Αγόρασε την digital έκδοση του PlayStation 5 και η Sony του έστειλε την κανονική (pic)

Χαρίζει η... Sony!

Ένας τύπος στην Αμερική, που καθόλου δεν τον ζηλεύουν-με οι υπόλοιποι gamers αυτήν τη στιγμή, παρήγγειλε μέσα από το σάιτ του PlayStation την digital νέα κονσόλα, αλλά όταν παρέλαβε το κουτί και το άνοιξε, διαπίστωσε πως μέσα είχαν βάλει την κανονική έκδοση του PS5!

Φυσικά, καθόλου δεν τον χάλασε το λάθος, ανεβάζοντας περιχαρής το πόσο τυχερός (άλλη λέξη σκεφτήκαμε, αλλά πιπέρι...) είναι.

Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσο σοφό είναι το ότι έκανε ανάρτηση για το λάθος της Sony, αφού έχει γίνει viral, και ποιος ξέρει, μπορεί να του ζητήσουν πίσω την κονσόλα, για να του στείλουν την ψηφιακή.

Θυμίζουμε, το PlayStation 5 κυκλοφορεί σε δύο εκδοχές. Η πρώτη, η παραδοσιακή, θα έχει οπτικό drive και θα παίζει τα παιχνίδια που θα αγοράζεις σε φυσική μορφή από τα καταστήματα. Η δεύτερη εκδοχή, η digital, θα είναι συμβατή μόνο με τα ψηφιακά παιχνίδια, που μπορείς να κατεβάσεις από το PlayStation Network. H δεύτερη, φυσικά, είναι και πιο φτηνή.

Got my PS5 Digital Edition from Somy Direct this morning, opened it up and found a disc-based console in the box!

I’m not mad at all, just thought it was crazy! Either way, here’s to a new generation!! #PS5 pic.twitter.com/rRfGsh32Yx

— Corey Cudney (@CoreyCudney) November 12, 2020