Χαμός στο ίντερνετ: Έπεσαν Google και Youtube

Το 2020 τίποτα δεν μας προκαλεί εντύπωση. Ούτε το να πέσει η Google.

Κάτι που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο είτε να μην μπορούν να μπουν, είτε να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να χρησιμοποιήσουν «εργαλεία» της όπως το Gmail.



Ανάλογα προβλήματα υπήρχαν και στο Youtube, το οποίο είτε δεν λειτουργούσε, είτε δεν έπαιζε τα videos...



Όπως εύκολα καταλαβαίνετε, τα social media πήραν... φωτιά

Looks like google is down. Again.

— Wear A Mask (@applejosh) December 14, 2020