Mad Clip εναντίον Βανδή: «Δεν σέβεται την trap, μας σνομπάρει» (vid)

Την προτίμησή του στην Άννα Βίσση από την Δέσποινα Βανδή, εξέφρασε ο Mad Clip σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά «After Dark» που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ...

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής του είπε κάτι για την Άννα Βίσση, με τον Mad Clip να λέει...

«Γουστάρω Βίσση, Βανδή όχι. Δεν γουστάρω Βανδή. Δεν μου έκανε κάτι η γυναίκα, αλλά βλέπω τον τρόπο που μιλάει για την τραπ σκηνή. Δεν την σέβεται, έτσι νιώθω. Όταν βλέπεις κάποιον να λέει "ναι, η νεολαία έχει τρελαθεί", είναι σαν να λες ότι είναι για τα παιδάκια. Τη σνομπάρει, έτσι το παίρνω εγώ. Δεν νιώθω οτι το λέει στο level... Ήταν κάτι που έγινε στο Just the 2 Of Us που είχε βγει ο Τριαντάφυλλος με μία ξανθιά ψηλή κοπέλα για να πουν το Caliente. Απλά δεν μου έρεσε ο τρόπος που είχε αναφερθεί στο τραγούδι όταν είπε "ο Θεός να το πει τραγούδι". Κάτσε, τι να το πούμε; Τι είναι; Γιατί να το πει αυτό. Είναι κριτής. Εγώ σέβομαι τη σκηνή γενικά, είτε είσαι λαϊκός είτε είσαι ο Παβαρότι. Δεν με νοιάζει».

