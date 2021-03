Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ πως ο Άδωνις κατέθεσε fake news στην Βουλή: «Μπέρδεψε την ιδιότητα του Υπουργου με αυτή του τρολ» (vid)

Κατά την διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την κύρωση της παραχώρησης του Ελληνικού, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφάνισε μια φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά πανό που έγραφε «Το Ελληνικό δεν πωλείται».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε: «Αλέξης Τσίπρας, την εποχή της αντιπολιτεύσεως. Κρατάει στα χέρια του το πανό “το Ελληνικό δεν πωλείται – Helliniko is not for sale».

Η ενέργεια αυτή του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκάλεσε τις αντιδράσεις στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, που έσπευσε να ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι «ψεύτικη», προϊόν photoshop.

Η φωτογραφία αυτή κυκλοφορεί αρκετά χρόνια στο διαδίκτυο, με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Νικαλαϊδη να αντιδρά άμεσα με μια ανάρτηση στο twitter.

«Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης της -πλέον- ουραγού της ΕΕ, ο κυνηγός των "μπούτς" και ο καταγγέλλων fake news Άδωνις Γεωργιάδης, μόλις κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο προϊόν photoshop. Μπέρδεψε την ιδιότητα του υπουργού με αυτήν του τρολ», σχολίασε.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης της -πλέον- ουραγού της ΕΕ, ο κυνηγός των "μπούτς" και ο καταγγέλλων fake news @AdonisGeorgiadi , μόλις κατέθεσε στην Βουλή έγγραφο προϊόν photoshop. Μπέρδεψε την ιδιότητα του Υπουργού με αυτήν του τρολ. pic.twitter.com/jcz7eQwaUk — Αλέξανδρος Νικολαΐδης (@AlexandrosNik) March 23, 2021

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Ραγκούσης κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να ζητήσει συγγνώμη και να παραδεχθεί την απρέπεια που διέπραξε.

«Υπάρχει μία καταγγελία που έχει διακινηθεί σε όλο το διαδίκτυο. Πρέπει να ενημερώσετε τον κύριο Γεωργιάδη ότι η φωτογραφία που κατέθεσε στα πρακτικά που εμφανίζει τον κ. Τσίπρα να κρατάει ανάμεσα σε άλλους ένα πανό καταγγέλλεται ως μοντάζ, ως fake news, ως ψευδέστατο. Αν είναι όντως έτσι, ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να γυρίσει πίσω, να ανακαλέσει αυτήν την καταγγελία, να ζητήσει συγγνώμη και να παραδεχθεί την απρέπεια που διέπραξε», ανέφερε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Στην πρόσκληση του Γιάννη Ραγκούση να αποσύρει τη φωτογραφία ως «fake» ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι δεν ήταν παρών στις διαδηλώσεις κατά της επένδυσης στο Ελληνικό για να γνωρίζει εάν η φωτογραφία είναι ψεύτικη, αλλά αυτά που λέει η φωτογραφία τα έλεγε ο κ. Τσίπρας σε επίσημες εκδηλώσεις της Αυγής και στο κοινοβούλιο, μιλώντας για υποκρισία από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ