Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά σπάνιο καλαμάρι 7 εκατοστών στην άβυσσο (vid)

Ακόμη να... συνέλθουν οι επιστήμονες μιας ερευνητικής ομάδας στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας.

Έχοντας ρίξει ένα ρομποτικό βαθυσκάφος σε βάθος 850 μέτρων, ένας από τους ερευνητές ακούγεται να λέει σε βίντεο «τι στο καλό;», έχοντας πάθει την πλάκα του...

Όπως αποδείχθηκε, το ρομποτικό βαθυσκάφος είχε τραβήξει εντυπωσιακά πλάνα ενός σπάνιου καλαμαριού, του Spirula Spirula, με το περίπου 7 εκατοστών πλάσμα να καταγράφεται ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον, στην άβυσσο, για πρώτη φορά!

«Πολλοί επιστήμονες τρελάθηκαν με το θέαμα, γιατί το κεφάλι του είναι προς τα πάνω, ενώ το όργανο πλευστότητάς του είναι προς τα κάτω», είπε εκστασιασμένος ο ζωολόγος Μάικλ Βετσιόνε, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη των καλαμαριών στο μουσείο φυσικής ιστορίας Smithsonian.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα, το πιο λογικό θα ήταν το κεφάλι του μαλακίου να ήταν προς τα κάτω, μιας και είναι βαρύτερο, κάτι που συμβαίνει όταν το καλαμάρι κολυμπά σε ενυδρείο.

Φαίνεται, όμως, ότι στο φυσικό του περιβάλλον και σε τέτοια μεγάλα βάθη, είναι σε θέση να κολυμπά με το κεφάλι πάνω και τα 8 πόδια και 2 πλοκάμια του προς τα κάτω.

Exciting news! This appears to be the FIRST observation of Spirula, aka ram's horn squid, alive + in its natural environment. Very rarely seen or captured, they have many extinct relatives, but are only living member of genus Spirula, family Spirulidae, and order Spirulida. 1/3 pic.twitter.com/re4rZyRuER

