Γαλλία: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες στην επίθεση με μαχαίρι στη Νίκαια (pics & vids)

Δύο άνθρωποι- ένας άνδρας και μια γυναίκα- δολοφονήθηκαν σήμερα το πρωί μέσα στην εκκλησία Νοτρ Νταμ, στο κέντρο της Νίκαιας, στη νότια Γαλλία, και μια ακόμη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά, εξέπνευσε αργότερα μέσα σε μπαρ που βρίσκεται κοντά στον τόπο της επίθεσης και όπου είχε αναζητήσει καταφύγιο, από έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή.

Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, ενώ ο δράστης έκοψε τον λαιμό ενός από τα θύματα.

Ένα από τα θύματα που δολοφονήθηκαν μέσα στην εκκλησία φέρεται να είναι ο νεωκόρος του ναού, όπως είπε ο δήμαρχος της Νίκαιας Κριστιάν Εστροζί.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε στο Twitter «τρομοκρατική» την επίθεση.

Ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» («Ο Θεός είναι ο Ύψιστος») ακόμη και μετά τη σύλληψή του, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Ο ύποπτος ως δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία κατά τη σύλληψή του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, είναι ζωντανός», δήλωσε ο δήμαρχος στους δημοσιογράφους.

«Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα η Γαλλία να απαλλαγεί από τους ειρηνικούς νόμους προκειμένου να ξεριζώσει από το έδαφός της μια και καλή τον ισλαμοφασισμό», σχολίασε.

BREAKING: French police say a terrorist has killed 3 people in a knife attack near the #NotreDame church in #Nice. One woman was reportedly decapitated. The suspect has been arrested. It comes 2 weeks after a terrorist decapitated a teacher in #Paris #attentat #Nice06 #France pic.twitter.com/Y1d0PJNBAn

— Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) October 29, 2020