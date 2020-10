Ψαράς έπιασε δικέφαλο καρχαρία 15 εκατοστών (pics)

Με το στόμα ανοιχτό έμεινε ένας ψαράς στην Ινδία, στο χωριό Σατπάτι, βόρεια της Βομβάης.

Ο ψαράς έπιασε έναν μικροσκοπικό, μόλις 15 εκατοστά, δικέφαλο καρχαρία, τον οποία, βέβαια και ξαναέριξε στο νερό, αλλά αφού πρώτα τον έβγαλε δεκάδες φωτογραφίες. Δεν συναντά, άλλωστε, συχνά κανείς ένα τόσο σπάνιο πλάσμα.

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

