Κίνηση βγαλμένη από το Matrix στο UFC! (vids)

Τρομερός Rafael Fiziev!

Ο master του Muay Thai έκανε μια απίστευτη κίνηση απέναντι στον Marc Diakiese στο Fight Island του UFC, αποφεύγοντας την κλωτσιά του θυμίζοντας τον «Νίο» Keanu Reeves στο Matrix!

Fiziev took the red pill #Matrix pic.twitter.com/eDOIr8vQSK

Και δεν είναι η πρώτη φορά!

Οι συγκρίσεις με τον πρωταγωνιστή της θρυλικής ταινίας ξεκίνησαν το 2017, όταν πρωτοεμφανίστηκε να λυγίζει την πλάτη του σε γωνία σχεδόν 90 μοιρών σε αγώνα Muay Thai.

This is the craziest shit I have ever seen!!!!! pic.twitter.com/m1qevc5IE6

— danawhite (@danawhite) February 2, 2017