Μία 22χρονη αγόρασε sex toy με τον λογαριασμό της μητέρας της και εκείνη το ανακάλυψε (pic)

Στην εποχή της τεχνολογίας και της καραντίνας, ο κόσμος εξυπηρετείται, κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές, όταν χρειάζεται κάτι και αυτό φτάνει αμέσως στην πόρτα του.

Έτσι και η Τζέσικα Σμιθ, που ένιωσε... μοναξιές και μπήκε σε eshop, για να παραγγείλει ένα sex toy. Αυτό, που δεν πρόσεξε, όμως, ήταν πως έκανε την παραγγελία από το eBay από το λογαριασμό της μητέρας της, και όχι ως επισκέπτης.

Την επόμενη ημέρα, η 52χρονη Τζάκι ανακάλυψε τι είχε γίνει, αφού ειδοποιήθηκε με μήνυμα για το στάδιο της... πονηρής παραγγελίας της. Κι έστειλε ένα πολύ αστείο μήνυμα στην κόρη της.

«Τι είναι αυτό; Νιώθεις μόνη; Πιθανώς χρειάζεσαι το δικό σου eBay», με πολλές φατσούλες που γελάνε μέχρι δακρύων.

Η 22χρονη, αφού άλλαξε 20 χρώματα από την ντροπή της, απάντησε «Θέε μου, θέλω να πεθάνω!».

Η Τζέσικα σίγουρα θα ήθελε να ανοίξει η Γη να την καταπιεί, αλλά η μητέρα της το πήρε πολύ κουλ, κι έτσι ηρέμησε κι εκείνη κι είπε να αυτοσαρκαστεί με την γκάφα της.

«Πώς πάει η καραντίνα σας; Εγώ μόλις αγόρασα ένα dildo από το λογαριασμό της μητέρας μου», έγραψε στο twitter κι έγινε αμέσως viral, αφού έχει πάνω από 6 χιλιάδες retweets και πάνω από 85 χιλιάδες likes.

Hows everyone’s lockdown going I’ve just bought a dildo signed into me mums eBay account pic.twitter.com/gdDPKlM8N1

— Jessica Smith (@jessicaxamy) April 16, 2020