Άφησε φιλοδώρημα 2.500 σε εργαζόμενους εστιατορίου που έκλεινε λόγω κορονοϊού (pic)

Σε αυτές τις δύσκολες όλες που διανύει ο πλανήτης, το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ενωμένοι μπροστά στην πανδημία του κορονοϊού...

Όχι κυριολεκτικά, καθώς κάτι τέτοιο είναι ενάντια στις συστάσεις όλων των ειδικών για τον Convid-19, αλλά μεταφορικά, δείχνοντας αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας.

Κάτι που έκανε και με το παραπάνω ένας τύπος στις ΗΠΑ, την τελευταία μέρα που ήταν ανοιχτά τα εστιατόρια στο Οχάιο.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν επισκέφτηκε το Coaches Bar and Grill στο Κολόμπους και έκανε λογαριασμό 30 δολάρια.

Ωστόσο όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει τον λογαριασμό και γνωρίζοντας οτι από την επόμενη μέρα, οι εργαζόμενοι δεν θα είχαν δουλειά, αποφάσισε να τους αφήσει ένα μεγάλο φιλοδώρημα.

Έτσι, τους άφησε 2.500 ζητώντας να το μοιραστούν οι Tara, Nicky, Jim, Liz και Arrun, ωστόσο όλοι τους αποφάσισαν να το μοιραστούν όλοι εργάζονται εκεί.

Hi All! Huge thanks for the support! All credit goes to the anonymous donor, my amazing customers, and my Coaches work family. Let’s all treat each other a little nicer...even when this crazy time passes. Be safe!

— Coaches on Bethel (@OnCoaches) March 17, 2020