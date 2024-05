Γαμπρός έλουσε με σαμπάνια τη νύφη και το διαδίκτυο τον έκραξε: «Ξέρει ποιον παντρεύτηκε;» (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα viral βίντεο με έναν γαμπρό να λούζει με σαμπάνια τη νύφη στη δεξίωση του γάμου.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από γάμο, όπου ο γαμπρός κατά την διάρκεια της δεξίωσης λούζει με σαμπάνια τη νύφη κάνοντάς την μούσκεμα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βίντεο προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο, το ζευγάρι βρίσκεται μπροστά από την γαμήλια τούρτα και ο γαμπρός αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ανοίξει τη σαμπάνια, με τους καλεσμένους που βιντεοσκοπούν να του φωνάζουν: «Πρόσεξε την τούρτα».

Αφού την κουνάει και την ανοίγει, αρχίζει και ψεκάζει στον αέρα προτού γυρίσει στη μεριά της νύφης. Χωρίς καν να το σκεφτεί την ψεκάζει στο πρόσωπο και την κάνει μούσκεμα!

«Όχι, όχι αυτή», φωνάζουν οι καλεσμένοι που παρακολουθούν σοκαρισμένοι, με το βίντεο να γίνεται viral μέσα σε χρόνο... dt.

come on man. like. no. pic.twitter.com/f1m1zvmzfZ