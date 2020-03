«Φασίστες με έδειραν και με κλότσησαν άγρια»: Τι λέει ο Γερμανός δημοσιογράφος (pic)

Michael Trammer λέγεται ο Γερμανός δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ, που δέχθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής, την επίθεση από -τουλάχιστον- επτά άτομα με μπουνιές και κλωτσιές στο λιμάνι της Θερμής, στη Μυτιλήνη.

Ο νεαρός άνδρας ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με τους επιδέσμους στο κεφάλι του και περιέγραψε τον ξυλοδαρμό του «από φασίστες», όπως λέει.

Σημειώνει, δε, αυτό που σας γράψαμε και εμείς νωρίτερα, πως δεν έχει καμία σχέση με ΜΚΟ και είναι, απλά, δημοσιογράφος, που έκανε τη δουλειά του, απαθανατίζοντας τη στιγμή, που κάτοικοι εμπόδιζαν την αποβίβαση των προσφύγων...

Γράφει λοιπόν: «Μου επιτέθηκαν φασίστες, ενώ ντόπιοι προσπαθούσαν να σπρώξουν μια βάρκα προσφύγων, που ήταν σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι της Θερμής, στη Λέσβο. Είμαι (κάπως) καλά στην υγεία μου».

Και συνεχίζει: «Πέταξαν την κάμερά μου στο νερό. Με έδειραν και με κλότσησαν άγρια. Αυτό κράτησε για λίγο. Καμία αστυνομία στο σημείο, καμία και ενώ έφευγα από εκεί. Κάποιοι ντόπιοι, που διαφώνησαν με όσους μου επιτέθηκαν, με φρόντισαν. Και τώρα είμαι με φίλους».

Για να ξεκαθαρίσει στο τέλος: «Δεν δουλεύω, ούτε έχω δουλέψει ποτέ, σε καμία ΜΚΟ».

I was attacked by fascists as locals try to push a boat of refugees that was in distress earlier away from the port of Thermi on #Lesvos. I am (kinda) ok, don’t worry - the refugees though are still sitting in the boat. Plastic bottles are thrown at them. #Europe2020 pic.twitter.com/BE00gc9pXB

— Michael Trammer (@mic_tra) March 1, 2020