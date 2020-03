ΜένουμεΣπίτι: 10 λόγοι που λέμε «Να πάει 9μμ να ξεκινήσει το Master Chef...»

Καραντίνα λοιπόν για πάνω 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίο αναγκάστηκαν να μείνουν στα σπίτια τους, αφού η κοινωνία μας το έτος 2020 βιώνει μια πανδημία. Ο κορονοϊός ξεκίνησε από την Κίνα και γρήγορα πέρασε τα σύνορα σε Ευρώπη, Αμερική και στο υπόλοιπο κόσμο, με αποτέλεσμα οι χώρες η μία μετά την άλλη να παίρνουν αυστηρά μέτρα περιορισμών, ώστε να σταματήσει η διασπορά του Covid-19.

Για κανέναν άνθρωπο δεν είναι εύκολο να μένει κλεισμένος σε λίγα τετραγωνικά. Είναι δύσκολο, απαιτεί καλή διαχείριση κυρίως της ψυχολογικής μας κατάστασης και άπαντες ψάχνουν τρόπους να κρατήσουν την θετική τους σκέψη δυνατή και ακμαία και να αντέξουν για όσο χρειαστεί, μακρυά από αγαπημένους ανθρώπους και φίλους, από αγαπημένες ασχολίες και από πράγματα που τους έδιναν χαρά.

Οι ειδήσεις που λαμβάνουμε όλοι μας είναι κατά κύριο λόγο δυσάρεστες, τα νέα που έρχονται στο 99% είναι άσχημα και οι συζητήσεις γυρνάνε όλες γύρω από το ίδιο δυσάρεστο θέμα. Το άγχος υπάρχει στους περισσότερους εκεί έξω, οι δυσάρεστες σκέψεις είναι λογικό να συμβαίνουν και χρειάζεται να βρούμε τρόπους ώστε να φιλτράρουμε και να κρατάμε την θετική μας σκέψη «ζωντανή»

Η τηλεόραση είναι το Μέσο που οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση και έχουν μάθει να έχουν για παρέα, αλλά οι μόνιμες ειδήσεις και ο τρόμος που προκαλείται κάνει τα πάντα πιο δύσκολα και την παρέα αυτή που γενικά μας έχει συνηθίσει να μας ψυχαγωγεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το Netflix που σχετικά πρόσφατα μπήκε στις ζωές μας είναι μια πολύ καλή επιλογή, που πολλοί προτιμούν, αλλά δεν είναι για όλους και ειδικά για τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες από εμάς τους υπόλοιπους.

Επιστροφή λοιπόν στην τηλεόραση και όσα συμβαίνουν εκεί και αφορούν τους περισσότερους από εμάς.

Τα ζωντανά προγράμματα σταμάτησαν αμέσως με την επιβολή των πρώτων μέτρων και έχουν μείνει κάποιες λίγες εξαιρέσεις, που με τον τρόπο που βγαίνουν προκαλούν κάποια θλίψη, αφού οι περισσότεροι φοβούνται και είναι λογικό, ενώ και τα σήριαλ και οι εκπομπές διέκοψαν αμέσως τα γυρίσματα τους. Πρωταρχική σκέψη σε όλους θα έπρεπε να είναι και είναι να προστατέψουν τους ανθρώπους τους και αυτό είναι το πιο σωστό.

Το μοναδικό... φρέσκο θέαμα που έχει μείνει και έχει γυρίσει τα περισσότερα επεισόδια του είναι το Master Chef. Το πρόγραμμα του Star μπορεί να μείωσε τις μέρες του, αλλά έχει νέα επεισόδια τις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας και αυτό φαντάζει ως το καλύτερο... φάρμακο για την κλεισούρα.

Πάμε να δούμε 10 λόγους που το συγκεκριμένο πρόγραμμα καταφέρνει να μας φτιάχνει την διάθεση ακόμα και σε μια δύσκολη συνθήκη όπως αυτή που βιώνουμε.

1. Είναι ριάλιτι. Η ριάλιτι τηλεόραση έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς, αλλά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο καταφέρνει να κεντρίσει το ενδιαφέρον όσων το βλέπουν και πολλοί είναι εκείνοι που το συνειδητοποίησαν τώρα.

2. Το Master Chef έχει να κάνει με μαγειρική. Δεν υπάρχει τίποτα πιο χαλαρωτικό και ωραίο να κάνετε και εσείς αυτές τις ημέρες, ενώ μια χαρά είναι να βλέπουμε τους άλλους να μαγειρεύουν και εμείς να λαχταράμε.

3.Είναι φρέσκο. Δεν είναι επανάληψη, δεν είναι κονσέρβα. Συνεχίζει και δείχνει νέα επεισόδια και αυτό δίνει μια... νότα αισιοδοξίας σε όσους το παρακολουθούν.

4. Οι κριτές του είναι πάντα σταθερή αξία, με την αδυναμία που έχουμε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να μην κρύβεται, ειδικά όταν κατσιαδάζει αυτούς που... πρέπει.

5. Συνοδεύεται με #MasterChef και τα παιδιά του twitter καταφέρνουν να φέρουν το χιούμορ μέσα στο σπίτι μας, κάνοντας το hashtag να τρεντάρει τρία βράδια της εβδομάδα. Keep up the good work guys.

6. Είχε προλάβει να ξεκινήσει πριν γίνουν όλα αυτά και είχαμε τον χρόνο να μάθουμε τους χαρακτήρες και να τους συνηθίσουμε.

7. Δεν έχει καμία σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας και αυτό βοηθάει να ξεχαστούμε όλοι εντελώς για δύο και κάτι ώρες.

8. Μας κάνει να συζητάμε κάτι διαφορετικό σε τηλέφωνα και βιντεοκλήσεις. Κάτι είναι και αυτό...

9. Μας έχει κάνει να περιμένουμε μήπως και οι κόκκινοι καταφέρουν να πάρουν καμιά νίκη...

10. Η τηλεόραση είναι παρέα για πολλούς ανθρώπους, είναι διασκέδαση και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό. Η κοινωνία έχει ανάγκη να χαλαρώσει και να διασκεδάσει, έστω και μέσα στο σπίτι, να ανοίξουμε συζητήσεις, να κάνουμε χαβαλέ, να «τσακώθουμε» με την ευχή να έχουμε όλοι υγεία και να βρεθούμε όλοι από κοντά με τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Υπομονή και καλή δύναμη σε όλους μας!