Κορονοϊός: O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της Prizer/Biontech σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της Prizer/Biontech κατά της COVID-19 σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.

Ο ΕΜΑ συνιστά τη χρήση του εμβολίου Comirnaty των Prizer/Biontech σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, όπως και σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

Χορηγείται ως δύο ενέσεις στους μύες του βραχίονα, σε απόσταση τουλάχιστον 3 εβδομάδων.

Ο EMA τονίζει ότι παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Η επικεφαλής του EMA Έμερ Κουκ ανακοίνωσε στις 11 Μαΐου σε ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι ο EMA είχε λάβει τα δεδομένα των Pfizer/BioNTech και ότι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή -η οποία ανέμενε επίσης δεδομένα κλινικών δοκιμών και μελέτης που έγινε στον Καναδά- προέβλεπε να επιταχύνει την αξιολόγησή της.

