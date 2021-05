Καμάλα Χάρις: Χαμός στα social media με βίντεο που την δείχνει να «σκουπίζεται» μετά από χειραψία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας (vid)

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, μοιάζει σαν να «σκουπίζει» το χέρι της στα ρούχα της αμέσως μετά τη χειραψία της με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μουν Τζέι-ιν, σύμφωνα με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως είναι φυσικό μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τους χρήστες των social media.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που την κατηγόρησαν για αγένεια απέναντι στον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο.

Ωστόσο, δεν έλειψαν κι αυτοί που έγραψαν, πως αν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την στιγμή θα είχε γίνει σάλος.

This is the USA VP?

Not only disrespectful, but it would be "racist" if this was a Republican, all over the news for sure...Double standards on full display.https://t.co/Q1tnaKgcRs

— GoddoG (@GoddoG_668) May 23, 2021