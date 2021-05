Σεισμός 7,4 βαθμών στην Κίνα (vid)

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την επαρχία Τσινγκάι της βορειοανατολικής Κίνας ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), λίγες ώρες μετά από πρώτο σεισμό που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων στη νοτιοανατολική επαρχία Γιουνάν.

Το επίκεντρο του σεισμού της Τσινγκάι, ο οποίος σημειώθηκε στις 2.04 το πρωί στην Κίνα (τοπική ώρα/ Παρασκευή 21.04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 10 χιλιομέτρων, βρισκόταν σχεδόν 400 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης Σινίνγκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

JUST IN - Powerful 7.4 magnitude earthquake just hit #Qinghai in China following a 6.4 magnitude in Yunnan earlier today, according to Chinese state media. pic.twitter.com/k59laEcC16

