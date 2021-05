Άλλη μια νύχτα τρόμου στη Λωρίδα της Γάζας, με καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ (vids)

Ο στρατός του Ισραήλ διεξήγαγε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σειρά σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια μαύρη εβδομάδα με περίπου 200 νεκρούς στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και την ισλαμιστική παράταξη Χαμάς, που συνεχίζουν να κωφεύουν στις διεθνείς εκκλήσεις να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες πλήγματα μέσα σε μερικά λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές στη Γάζα, που δεν έχουν δώσει ακόμη στοιχεία για το εάν υπήρξαν θύματα ή πόσα.

Σε λακωνικό ανακοινωθέν της, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «μαχητικά αεροσκάφη» της έπλητταν θέσεις «τρομοκρατών» στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Israel drops more than 50 bombs on Gaza. Palestinians live under the constant threat of Israeli terrorism & war. We stand shoulder to shoulder with the people of Palestine at this time of crisis. May Allah protect them! #GazaUnderAttak #SavePalestine pic.twitter.com/I7o2Mju6rB

— Salman Nizami (@SalmanNizami_) May 16, 2021