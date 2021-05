Ινδονησία: Τουλάχιστον επτά νεκροί, όταν ένα πλεούμενο ανατράπηκε εξαιτίας μιας σέλφι (pic & vid)

Τουλάχιστον 7 Ινδονήσιοι πνίγηκαν, όταν ένα υπερφορτωμένο πλεούμενο ανατράπηκε σε μια τεχνητή λίμνη στη νήσο Ιάβα, διότι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό ήθελαν να τραβήξουν μία σέλφι, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία της Ινδονησίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, στο Μπογιολάλι, όταν οι 20 επιβάτες μετακινήθηκαν ξαφνικά όλοι μαζί στη μία πλευρά του σκάφους για να βγάλουν μια ομαδική φωτογραφία, περιέγραψε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιάβας Άχμαντ Λούτφι.

