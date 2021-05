Στον Ινδικό Ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος

Απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου της Κίνας έπεσαν σήμερα (9/5) στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πυραύλου καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, βάζοντας τέλος σε ημέρες εικασιών για το πού θα έπεφταν τα συντρίμμια.

Οι συντεταγμένες που δόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέσθηκαν το Κινεζικό Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής, τοποθετούν το σημείο πρόσκρουσης στον ωκεανό, δυτικά του αρχιπελάγους των Μαλδίβων.

@18SPCS confirms that CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) reentered atmosphere 9 May at 0214Z and fell into the Indian ocean north of the Maldives at lat 22.2, long 50.0. That's all we have on this re-entry; thanks for the wild ride and 30K more followers. Good night!

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021