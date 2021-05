Roscosmos: Ο εκτός ελέγχου κινέζικος πύραυλος μπορεί να πέσει και στην Ελλάδα (pic)

Σε ένα τραβηγμένο, αλλά πιθανό σύμφωνα με την Roscosmos, σενάριο, ο πύραυλος Long March 5B που είναι εκτός ελέγχου μπορεί να πέσει ακόμα στην Ελλάδα.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο διευθυντής της, Dmitry Rogozin με ανάρτησή που έκανε στο Twitter.

Σε αυτή λοιπόν ανέβασε ένα παγκόσμιο χάρτη, στον οποίο έχει κιτρινίσει τις περιοχές του πλανήτη στις οποίες σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, μπορεί να πέσει ο κινέζικος πύραυλος το Σαββατοκύριακο.

Όπως μπορείτε να δείτε η χώρα βρίσκεται μεταξύ δεκάδων ακόμα στην Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία, κάτι που σημαίνει οτι οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.

Άλλωστε τα δεδομένα σχετικά με κατεύθυνσή του αλλάζουν ώρα με την ώρα.

Το Πεκίνο εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα το ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία του μελλοντικού διαστημικού του σταθμού μέσω του πυραύλου Μεγάλη Πορεία 5B.

Η άτρακτος του πυραύλου αυτού που χρησίμευσε ως εκτοξευτής εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Γη, αλλά χάνει σταδιακά ύψος. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το σημείο όπου θα πέσει ο πύραυλος.

«Εξαιτίας των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού του πυραύλου, το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων του θα καεί και θα καταστραφεί κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η πιθανότητα να προκαλέσει ζημίες σε εναέριες δραστηριότητες ή (σε πρόσωπα, κατασκευές και δραστηριότητες) στο έδαφος είναι εξαιρετικά χαμηλή», διευκρίνισε.

Αν παραμείνει ανέπαφος κατά την είσοδό του την ατμόσφαιρα, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να πέσει στην θάλασσα, αφού ο πλανήτης καλύπτεται κατά 70% από νερό. Αλλά θα μπορούσε επίσης να συντριβεί σε κατοικημένη περιοχή ή σε πλοίο.

Our latest prediction for CZ-5B rocket body reentry is:

09 May 2021 02:34 UTC ± 21 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates:https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/mquTQ2XUEo

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 5, 2021