Πέντε νεκροί, οι δύο αστυνομικοί στη Ν. Καρολίνα: Σκότωσε τη μητέρα και τον πατριό του (pic & vid)

Νέα τραγωδία στις ΗΠΑ και δη στη Νότια Καρολίνα, με πέντε νεκρούς, οι τρεις πολίτες και οι δύο αστυνομικοί. Η αστυνομία κλήθηκε στην πόλη Μπουν ύστερα από πυροβολισμούς σε σπίτι, ωστόσο μετά τη μη απόκριση από τους ενοίκους, πλησίασαν και μπήκαν στην οικία, όταν δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Τραυματίστηκαν αμφότεροι σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφεραν.

UPDATE: It is now confirmed by the Watauga Sheriff that the second deputy passed away, and that the suspect's mother and stepfather were also shot and killed before the suspect killed himself. A bullet also struck the helmet of a Boone Police officer, but he was not injured. pic.twitter.com/eMa6qlyjtD

— David Whisenant WBTV (@DavidWhisenant) April 29, 2021