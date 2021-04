Τρίχρονο παιδί στον Καναδά, χάθηκε στο δάσος και βρέθηκε μετά από τρεις μέρες (pics)

Ευτυχή κατάληξη είχαν οι έρευνες της αστυνομίας για να βρουν τον μικρό Τζουντ Λέιτον, ο οποίος είχε εξαφανιστεί για τρεις μέρες, στο Κίνγκστον του Οντάριο του Καναδά. Το μικρό παιδί περιπλανιόνταν μπροστά από το σπίτι του και στη συνέχεια χάθηκε. Τελευταία φορά το είχαν δει περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι του.

Η αστυνομία του Οντάριο ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες και τον βρήκαν μετά από τρεις μέρες να κοιμάται κοντά στη «λίμνη του κάστορα», όπως αποκαλούν οι ντόπιοι το μέρος στα δέντρα.

«Τέσσερα από τα μέλη μας, μέρος της ομάδας ερευνών και διάσωσης, ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν την αναζήτηση σε μια άλλη περιοχή, όταν βρήκαν τον Τζουντ. Ήταν ένα σπουδαίο φινάλε, σε πολύ-πολύ δύσκολες μέρες», ανέφερε η ανακοίνωση της κοινωπολιτείας.

Ο Σκοτ ΜακΝέιμς μάλιστα, ο οποίος δέχθηκε το τηλεφώνημα στα γενέθλιά του για την αναζήτηση του μικρού Τζουντ, μιλώντας στο τοπικό κανάλι είπε πως «αυτή είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου», ενώ το σχετικό tweet από την OPP της Ανατολικής περιοχής ανέφερε: «Ένα 3χρονο παιδί που αγνοούνταν βρέθηκε ζωντανό και υγιές. Είναι σε καλή κατάσταση αλλά εξετάστηκε και από τους γιατρούς». Στο νοσοκομείο, ο μικρός Τζουντ δέχθηκε λίγο νερό.

#GOODNEWS!!! A missing 3 yr old boy in S Frontenac has been found ALIVE AND WELL. Found by #OPP Emergency Response Team member moments ago. In good condition but will be checked out by paramedics. #YGK ^bd @OPP_COMM_ER pic.twitter.com/8k5uZwW4MF

— OPP East Region (@OPP_ER) March 31, 2021