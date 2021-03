Η Ντόλι Πάρτον έκανε το εμβόλιο και διασκεύασε το «Jolene» για την περίσταση (vid)

Η Ντόλι Πάρτον έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού και έδειξε να το διασκεδάζει. Η διάσημη τραγουδίστρια της κάντρι μάλιστα, χρησιμοποίησε μια παραλλαγή του τραγουδιού «Jolene» για να παροτρύνει τον κόσμο να εμβολιαστεί.

Η 75χρονη τραγούδησε «Εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο, σας παρακαλώ, μην διστάσετε», λίγο πριν εμβολιαστεί στο Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ του Τενεσί.

