Μυστηριώδης άνδρας αφήνει στα γραμματοκιβώτια επιστολές με χρήματα

Η αστυνομία στο Somerset της Αγγλίας αναζητά έναν μυστηριώδη άντρα που στέλνει μετρητά μέσω επιστολών που αφήνει στα γραμματοκιβώτια.

Οι Αρχές δεν αποκάλυψαν πόσα χρήματα έχει αφήσει στα γραμματοκιβώτια, αλλά τονίζουν πως θέλουν να βρουν τον άνδρα για να μάθουν τον λόγο που το κάνει.

«Η ομάδα αστυνόμευσης της Frome Neighbourhood έχει λάβει αναφορές για έναν άνδρα που ποσά χρημάτων και επιστολές μέσα στις πόρτες και στα γραμματοκιβώτια της περιοχής Είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε με αυτόν τον άντρα και να εξακριβώσουμε το σκεπτικό πίσω από αυτήν την πράξη», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Μάλιστα παρακαλούν όποιον πολίτη έχει κάποια πληροφορία σχετικά με τον συγκεκριμένο να επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

