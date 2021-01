Καπιτώλιο: Περίεργη ανοχή της αστυνομίας στους ακροδεξιούς εισβολείς, «τους άφησαν να μπουν στο κτίριο» (vid)

Από τα πρώτα λεπτά των αναταραχών ένα είναι το βασικό ερώτημα το οποίο διατυπώνεται με αιχμηρό τρόπο τόσο από κορυφαία αμερικανικά μέσα όπως το CNN όσο και από πολίτες σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω των social media.

Πως είναι δυνατόν η οργάνωση αυτής της κινητοποίησης να πέρασε κάτω από τα ραντάρ των θεωρητικά ισχυρότερων υπηρεσιών πληροφοριών του πλανήτη και πως είναι δυνατόν χιλιάδες αστυνομικοί να μην καταφέρουν να αποτρέψουν την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Είναι δυνατόν οι αστυνομικοί να ανοίγουν το δρόμο στους διαδηλωτές αντί να τον κλείνουν; Και όμως αυτό φαίνεται να συμβαίνει στο το βίντεο ντοκουμέντο από την έφοδο του όχλου στο Καπιτώλιο, το οποίο μετέδωσε το Mega.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τους άφησαν να εισβάλουν στο κτίριο».

Κάποιοι από τη φρουρά τους βοήθησαν, υποστηρίζουν αρκετοί στα κοινωνικά δίκτυα και επικαλούνται αυτό το στιγμιότυπο, όπου ένας από τους εισβολείς βγάζει σέλφι με αστυνομικό.

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2

— Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021