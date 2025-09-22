Το λάθος που του κόστισε μια περιουσία: Ήθελε να γλιτώσει 76€ και πλήρωσε 3.700€ σε ζημιές

Οδηγός στον Καναδά επιχείρησε να αλλάξει μόνος του τα λάδια στο Mazda CX-90 για να εξοικονομήσει 76€. Το αποτέλεσμα; Κατέστρεψε το σασί και βρέθηκε με λογαριασμό 3.700€.

Η προσπάθεια ενός κατόχου Mazda CX-90 στον Καναδά να κάνει μόνος του αλλαγή λαδιών κατέληξε σε καταστροφή. Ο οδηγός θέλησε να αποφύγει την επίσκεψη στην αντιπροσωπεία, όπου η συγκεκριμένη εργασία κοστίζει περίπου 120 δολάρια Καναδά (76 ευρώ), και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του με εργαλεία στο γκαράζ.

Έσπασε το κάρτερ

Η διαδικασία, αν και θεωρητικά απλή για όσους διαθέτουν βασικές γνώσεις μηχανικής, αποδείχθηκε μοιραία. Προσπαθώντας να αδειάσει το κάρτερ, ο ιδιοκτήτης το έσπασε, καταστρέφοντας το μεταλλικό τμήμα που συγκρατεί το λιπαντικό λάδι. Η ζημιά δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς σύμφωνα με τους μηχανικούς, στο συγκεκριμένο μοντέλο το κάρτερ δεν είναι ανεξάρτητο από το σασί, με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβες και η βασική δομή του οχήματος.

«Κουστούμι» χιλιάδων

Η επισκευή κρίθηκε ιδιαίτερα δαπανηρή: η αντικατάσταση και αποκατάσταση του σκελετού, που συνδέει κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, ανάρτηση και φρένα, κόστισε περίπου 6.000 δολάρια Καναδά (3.671 ευρώ). Παράλληλα, το αυτοκίνητο χρειάστηκε να μείνει εκτός κυκλοφορίας για αρκετές ημέρες, με τον χρόνο εργασίας να υπολογίζεται από 12,5 έως 30 ώρες.