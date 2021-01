Στα 6 έφτασαν τα θύματα απ' την κατολίσθηση στη Νορβηγία: Έως και 400 μ. μετακινήθηκαν τα σπίτια (vids)

Μία ακόμη σορός ανασύρθηκε σήμερα από τα χαλάσματα που προκάλεσε η κατολίσθηση στη Νορβηγία, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, που συνεχίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας τις επιχειρήσεις τους για να βρουν ακόμη πέντε ακόμη αγνοούμενους.

“Λίγο πριν τις 6 (το πρωί) εντοπίστηκε ένας ακόμη νεκρός”, επεσήμανε η αστυνομία σε λακωνική της ανακοίνωση.

Στην κοινότητα Ασκ, στον δήμο Γκέντρουμ, βορειοανατολικά του Όσλο, τεράστια κατολίσθηση σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου παρασύροντας περίπου 10 σπίτια και 31 κατοικίες. Χίλιοι άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ κάποια σπίτια μετακινήθηκαν έως και 400 μέτρα. Δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά.

A car stops on the edge of a #landslide in the village #Ask, some 40 km north of Oslo, #Norway, 30 December 2020. According to police, several people are still missing after the landslide hit a residential area in Ask. epa-efe / ntb / Fredrik Hagen#photojournalism #epaphotos pic.twitter.com/1UvgLyL6UA

— european pressphoto agency (@epaphotos) December 30, 2020