Απίστευτες εικόνες στο Γιέρντρουμ της Νορβηγίας: Άνοιξε η γη, 26 αγνοούμενοι (pics & vid)

Μαύρη πρωτοχρονιά θα κάνουν οι κάτοικοι στο Γιέντρουμ της Νορβηγίας, το οποίο υπέστη τρομακτική καταστροφή από μία κατολίσθηση.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters πάνω από 10 κτήρια καταστράφηκαν, ενώ περίπου 500 άτομα έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή υπό τον φόβο νέας καταστροφής.

A car stops on the edge of a #landslide in the village #Ask, some 40 km north of Oslo, #Norway, 30 December 2020. According to police, several people are still missing after the landslide hit a residential area in Ask. epa-efe / ntb / Fredrik Hagen#photojournalism #epaphotos pic.twitter.com/1UvgLyL6UA

— european pressphoto agency (@epaphotos) December 30, 2020