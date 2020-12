Οι σουηδικές αρχές ανακοίνωσαν την σύλληψη μιας 70χρονης μητέρας που είναι ύποπτη ότι κρατούσε φυλακισμένο για 28 χρόνια τον γιο της, ο οποίος βρέθηκε, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, στο διαμέρισμά τους σε προάστιο της Στοκχόλμης, γεμάτος πληγές που είχαν μολυνθεί, υποσιτισμένος και έχοντας χάσει σχεδόν όλα του τα δόντια.

«Η μητέρα είναι ύποπτη για παράνομη στέρηση ελευθερίας και για πρόκληση σωματικής βλάβης», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Όλα Έστερλινγκ.

Ο γιος, ηλικίας 41 ετών, «βρισκόταν έγκλειστος για πολύ καιρό» στο οικογενειακό διαμέρισμα που βρίσκεται στο Χάνιν, στα προάστια της Στοκχόλμης, πρόσθεσε.

