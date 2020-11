Μητέρα 42 ετών ερωτεύτηκε τον 20χρονο κολλητό του γιου της (pic)

Μια γυναίκα αποκάλυψε πώς ερωτεύτηκε τον καλύτερο φίλο του γιου της, ο οποίος είναι 20 ετών.

Η Dawn Northey, 42 ετών, από το Wolverhampton, West Midlands, ένιωσε έλξη αμέσως από τον 20χρονο νέο όπως είπε.

Ο γιος της Dawn, Callum Northey, 18 ετών και ο Takhari έγιναν φίλοι λόγω ενός διαδικτυακού παιχνιδιού, το οποίο έπαιζαν για τρία χρόνια πριν συναντηθούν τελικά τον Ιούνιο του 2017.

Επτά μήνες αργότερα, η Dawn και η Takhari, τότε 18 ετών, φιλήθηκαν, τον έφερε στο σπίτι και από τότε είναι ζευγάρι.

She claims her son is happy about her relationship with the mate he met on Xbox Live.

