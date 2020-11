Ανακαλύφθηκε σκελετός στρατιώτη του Μεσαίωνα σε λίμνη της Λιθουανίας, με το σπαθί και τις μπότες του (pics & vid)

Ακόμα και για τη Λιθουανία, η οποία, όπως όλες οι χώρες της Βαλτικής, έχει πλούσια ιπποτική ιστορία, με χιλιάδες ευρήματα από την περίοδο του Μεσαίωνα, η τελευταία ανακάλυψη των αρχαιολόγων εκπλήσσει.

Διότι, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται οστά στρατιώτη του Μεσαίωνα κάτω από το νερό στη συγκεκριμένη χώρα, όπου έχουν βρεθεί πανοπλίες, σπαθιά και ασπίδες κάτω σχεδόν από κάθε πέτρα!

The remains of a medieval soldier and his weapons are discovered during bridge construction at a Lithuanian lake.https://t.co/wrou6MsvDg#Archaeology #Lithuania #Artifacts pic.twitter.com/Bb8XE0Wffs

— Archaeological Conservancy (@tac_org) November 20, 2020