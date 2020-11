Αρχαίο πλάσμα σαν καλαμάρι ζούσε μέχρι και 200 χρόνια και είχε κέλυφος που έμοιαζε με γιγαντιαίο συνδετήρα (pics)

Ένα... εξωγήινο πλάσμα, σαν καλαμάρι, που έζησε στη Γη πριν από 68 εκατομμύρια χρόνια, φαίνεται πως είχε κέλυφος μήκους 1,5 μέτρου, που έμοιαζε εκπληκτικά με γιγαντιαίο συνδετήρα, ενώ έφτανε ακόμη και τα 200 έτη ζωής!

Το ζώο, του οποίου η επιστημονική ονομασία είναι Diplomoceras maximum (D. maximum), ήταν ένας αμμωνίτης, μια υποομάδα εξαφανισμένων κεφαλοπόδων.

Μιλώντας για το μέγεθος αυτού του εκπληκτικού πλάσματος, η Linda Ivany, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών στη Νέα Υόρκη, είπε στο New Scientist: «Είναι δύσκολο να μην γοητευτείς. Ήταν τόσο ψηλό όσο είμαι εγώ»!

