«Τρακτέρ μπλόκαραν τις πόρτες»: Νέο παραλήρημα Τραμπ στο Twitter (pics)

Την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως απέχει πια μια «ανάσα» από τη νίκη στις αμερικανικές εκλογές -παρότι ο ίδιος απέφυγε να το πει στο διάγγελμά του πριν από μερικές ώρες- ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει... το χαβά του!

Και συνεχίζει, μάλιστα, ενώ οι σύμβουλοί του τον προειδοποιούν ότι οι αγωγές είναι απίθανο να βγουν υπέρ του, ειδικά σε πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια, η Νεβάδα και η Τζόρτζια, όπου συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων μετά τις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου.

Παρ' όλα αυτά, ο νυν πρόεδρος δεν δείχνει διατεθειμένος να... αποχωρήσει, όπως ανέφερε και η Wall Street Journal, επικαλούμενη αρκετές πηγές, που μιλούσαν υπό όρους ανωνυμίας, και επιμένει να λέει ότι οι επιστολικές ψήφοι, που συλλέχθηκαν μετά τις 20:00 της Τρίτης, είναι παράνομες.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Στο αγαπημένο του Twitter συνεχίζει αδιάκοπα τα παραληρήματά του. Σε ένα tweet του, δε, γράφει μέχρι και ότι «τρακτέρ μπλόκαραν τις πόρτες και τα παράθυρα ήταν καλυμμένα με χοντρό χαρτόνι, έτσι ώστε οι ελεγκτές να μην μπορούν να δουν τα δωμάτια καταμέτρησης»...

....This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

....Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Οι άνθρωποι φώναζαν «σταματήστε να μετράτε και ζητούν ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», αναφέρει σε άλλη ανάρτησή του.