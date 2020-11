Επίθεση στην Βιέννη: Αποκλεισμένο το κέντρο της πόλης, για πολλούς νεκρούς και τραυματίες κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ (pics & vids)

Τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σε ανταλλαγή πυρών το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο κέντρο της Βιέννης, σε μια επίθεση που ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας χαρακτήρισε «τρομοκρατική».

Η αστυνομία της Βιέννης ανέφερε μέσω του Twitter ότι υπάρχουν πολλοί ύποπτοι και ότι εκδηλώθηκαν επιθέσεις σε έξι διαφορετικά σημεία, όλα τους πολύ κοντά στον δρόμο όπου βρίσκεται η κεντρική συναγωγή.

Ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής Βιέννης έχει αποκλειστεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νεχάμερ είπε στην αυστριακή τηλεόραση ORF ότι πιστεύεται πως στην επίθεση συμμετείχαν «πολλά άτομα». «Αυτή τη στιγμή μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πιστεύουμε πως πρόκειται προφανώς για τρομοκρατική επίθεση. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλοί δράστες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες, πιθανότατα και νεκροί», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων έκανε λόγο για έναν νεκρό. Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA έχουν σκοτωθεί από πυρά ένας από τους υπόπτους και ένας περαστικός, ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας αξιωματικός της αστυνομίας. Το κανάλι έκανε λόγο για 15 τραυματίες. Νωρίτερα, άλλη πληροφορία ανέφερε ότι ένας από τους δράστες ανατινάχθηκε.

«Πυροβολισμοί στην περιοχή της Ίνερε Στατ – υπάρχουν τραυματίες – αποφύγετε όλους τους δημόσιους χώρους ή τα μέσα μεταφοράς», ήταν το μήνυμα που ανάρτησε η αστυνομία στο Twitter.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας Όσκαρ Ντόιτς ανέφερε ότι δεν είναι σαφές αν η συναγωγή και τα διπλανά γραφεία ήταν οι στόχοι της επίθεσης, δεδομένου ότι εκείνη την ώρα ήταν κλειστά.

Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο που δείχνουν έναν ένοπλο να τρέχει σε έναν πλακόστρωτο δρόμο, πυροβολώντας και φωνάζοντας. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην αναρτούν βίντεο και φωτογραφίες στα σόσιαλ μίντια, αλλά να της τα παραδώσουν ώστε να την βοηθήσουν στο έργο της.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria #Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

Το 1981, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν σε μια επίθεση που εξαπέλυσαν δύο Παλαιστίνιοι σε αυτήν τη συναγωγή. Το 1985, μια εξτρεμιστική παλαιστινιακή ομάδα επιτέθηκε στο αεροδρόμιο της Βιέννης με χειροβομβίδες και τουφέκια, σκοτώνοντας τρεις πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία δεν είχαν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, όπως εκείνες του Παρισιού, του Βερολίνου ή του Λονδίνου. Τον Αύγουστο οι αρχές συνέλαβαν έναν 31χρονο Σύρο πρόσφυγα με την κατηγορία ότι προσπάθησε να επιτεθεί στον ηγέτη της εβραϊκής κοινότητας του Γκρατς.

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι διενεργεί πλέον ελέγχους στα σύνορα της χώρας με την Αυστρία, εξαιτίας της τρομοκρατικής ενέργειας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βιέννη.

«Η αστυνομία διεξάγει ελέγχους σε οχήματα και σε επιβάτες στα συνοριακά φυλάκια με την Αυστρία», κάτι που αποτελεί «προληπτικό μέτρο μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη», διευκρίνισε η αστυνομία της Τσεχίας σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αυστριακό λαό για την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη.

Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε την συμπαράστασή του στον αυστριακό λαό αναφέροντας τα εξής: «Σοκαρισμένος από τις τρομερές επιθέσεις στη#Vienna. Έχω μεταφέρει στον @sebastiankurz την πλήρη αλληλεγγύη μας. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη και τις αρχές που ασχολούνται με την κατάσταση. Οι καρδιές μας, είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Η Ευρώπη είναι ενωμένη ενάντια στην τρομοκρατία».

