Υπουργός Εσωτερικών Αυστρίας: «Επιθέσεις από πολλούς τρομοκράτες στη Βιέννη», αναφορές για αρκετούς νεκρούς (vids)

Η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο κέντρο της Βιέννης πιστεύεται ότι είναι μια τρομοκρατική επίθεση, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF.

Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί.

Η επίθεση, τόνισε ο υπουργός, φέρεται να διαπράχθηκε από πολλούς δράστες.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε πως παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση.

Shocking news coming in from #Vienna in #Austria tonight as gunman has shot dead 7 people close to a synagogue and the offices of the Jewish community. Austrian media reporting there is large-scale police operation now taking place.

At least one of the dead maybe police officer. pic.twitter.com/x93ZgK4kWD

— James J. Marlow (@James_J_Marlow) November 2, 2020