Ψαράς έπιασε εξαιρετικά σπάνιο κάτασπρο καρχαρία (pics)

Ο Jason Gillespie, 50 ετών, καθώς ψάρευε με μερικούς φίλους, έπιασε ξαφνικά έναν κάτασπρο καρχαρία κοντά στο Isle of Wight, το μεγαλύτερο νησί της Αγγλίας, που βρίσκεται στη Μάγχη.

Και δεν εννοούμε τον μεγάλο λευκό καρχαρία... Ο Jason έπιασε έναν μικρό καρχαρία, που είναι σαν να τον έχει βάψει κάποιος με άσπρη μπογιά!

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Ο καρχαρίας, που ήταν περίπου 1 μέτρο, είναι λευκιστικός, που σημαίνει ότι έχει χάσει όλη τη χρωστική ουσία στο δέρμα του, αφήνοντάς το λευκό.

Jason Gillespie was deep-sea fishing with some friends when he snared a rare tope shark that was entirely whitehttps://t.co/84zpKaaIAi

