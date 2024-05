Κλείνουν τα γραφεία του Al Jazeera στο Ισραήλ: Έφοδος της αστυνομίας μετά το «μαύρο» από τον Νετανιάχου (vid)

Ο επικεφαλής του Al Jazeera στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη δήλωσε πως πίσω από την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης κρύβονται πολιτικά κίνητρα και όχι επαγγελματικές ευαισθησίες.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε σήμερα (5/5) τη διακοπή της λειτουργίας του Al Jazeera στο Ισραήλ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

«Το δίκτυο πρόκλησης Al Jazeera θα κλείσει στο Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το υπουργικό συμβούλιο.

Κυβερνητική ανακοίνωση ανέφερε πως ο υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ υπέγραψε διαταγές για «άμεση δράση», όμως τουλάχιστον ένας βουλευτής που υποστήριξε το κλείσιμο του καταριανού τηλεοπτικού δικτύου είπε πως το Al Jazeera μπορεί ακόμη να μπλοκάρει την απόφαση σε δικαστήριο.

Κλείνουν τα γραφεία του σταθμού

Το μέτρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα περιλαμβάνει κλείσιμο των γραφείων του Al Jazeera στο Ισραήλ, κατάσχεση εξοπλισμού μετάδοσης, αποκοπή του δικτύου από τηλεγραφικές και δορυφορικές εταιρίες και μπλοκάρισμα των ιστοτόπων του.

Το δίκτυο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Κατάρ και ασκεί σφοδρή κριτική στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, απ’ όπου μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου. Η ισραηλινή ανακοίνωση δεν αναφέρεται στις επιχειρήσεις του Al Jazeera στη Γάζα.

Τον περασμένο μήνα η Βουλή του Ισραήλ ενέκρινε νόμο που επιτρέπει το προσωρινό κλείσιμο στο Ισραήλ ξένων τηλεοπτικών δικτύων που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο επικεφαλής του Al Jazeera στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη χαρακτήρισε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης «επικίνδυνη» και μάλλον με πολιτικά κίνητρα παρά επαγγελματικές ευαισθησίες.

Η νομική ομάδα του Al Jazeera ετοιμάζει την απάντηση της, δήλωσε ο Ουάλιντ Ομάρι στο Reuters, εν αναμονή μιας πιθανής προσφυγής σε δικαστήριο κατά της απόφασης.

Ο νόμος επιτρέπει στον Νετανιάχου και στο υπουργικό συμβούλιό του να κλείσουν τα γραφεία του δικτύου στο Ισραήλ για 45 ημέρες, περίοδο που μπορεί να ανανεωθεί, έτσι ώστε να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή μέχρι το τέλος των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Έφοδος της αστυνομίας

Η ισραηλινή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ το οποίο χρησιμοποιείτο από το Al Jazeera ως το ντε φάκτο γραφείο του, μετά την κυβερνητική απόφαση να διακόψει τη λειτουργία στη χώρα του καταριανής ιδιοκτησίας τηλεοπτικού σταθμού, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή του Al Jazeera στο Reuters.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό και να τον μεταφέρουν εκτός ξενοδοχείου.

Η πηγή του Al Jazeera δήλωσε πως το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την κυβέρνηση του Κατάρ.