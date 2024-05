Οι φυσικοί ξετυλίγουν ένα κοσμικό παζλ: «Μια δυσλειτουργία στη δομή του σύμπαντος»

Οι επιπτώσεις αυτής της ανακάλυψης εκτείνονται πολύ πέρα από απλές θεωρητικές υποθέσεις.

Σε μια πρωτοποριακή αποκάλυψη που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει την κατανόησή μας για το σύμπαν, οι φυσικοί ανακάλυψαν αυτό που ονομάζουν «κοσμική δυσλειτουργία» που κρύβεται στα βάθη της βαρύτητας. Αυτή η ανωμαλία, που περιγράφεται λεπτομερώς σε μια πρόσφατη εργασία που δημοσιεύθηκε στο Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, προσφέρει μια βασανιστική ματιά στις αινιγματικές λειτουργίες του σύμπαντος.

Η έρευνα, στην οποία πρωτοστάτησε μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ του πανεπιστημίου του Waterloo και του πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, αμφισβητεί τα θεμελιώδη δόγματα της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ενώ το επαναστατικό πλαίσιο του Αϊνστάιν αποτελεί εδώ και καιρό τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης φυσικής, η ανακάλυψη αυτής της «κοσμικής δυσλειτουργίας» υποδηλώνει ότι η τρέχουσα κατανόησή μας μπορεί να είναι ελλιπής.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Robin Wen, απόφοιτος μαθηματικής φυσικής από το Waterloo, υπογραμμίζει τη σημασία των ευρημάτων. «Το μοντέλο βαρύτητας του Αϊνστάιν υπήρξε απαραίτητο για την αποκάλυψη των μυστηρίων του σύμπαντος, από την έναρξη του Big Bang μέχρι την αποκάλυψη των μαύρων τρυπών», παρατηρεί. «Ωστόσο, όταν επιχειρούμε να εισέλθουμε στη σφαίρα των κοσμικών κλιμάκων, συναντάμε αινιγματικές ασυνέπειες».

