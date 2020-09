Άνδρας πήρε αγκαλιά αδέσποτο και το πέταξε από γέφυρα (vid)

Ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να παίρνει αγκαλιά ένα αδέσποτο σκυλί και να το πετάει από την γέφυρα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λίμνη της Μποπάλ στην κεντρική Ινδία και προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στη χώρα.

Οι χρήστες των social media εξέφρασαν την οργή του με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο θέμα και τελικά η αστυνομία της περιοχής να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον 29χρονο Salman Khan.

This just hurts your gut. Incident from Bhopal,MP where a man just picks a stray that's trusting him and throws it down into the lake pic.twitter.com/VP8aLgYjG6

— Maya (@Sharanyashettyy) September 13, 2020