Στην αγορά το δεύτερο ακριβότερο ακίνητο του Λονδίνου: Πωλείται αντί 205 εκατ. ευρώ (pics)

Προς πώληση βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά ακίνητα στο κέντρο του Λονδίνου και ψάχνει τον αγοραστή που θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει το αντίτιμο των 205 εκατ. ευρώ!

Πρόκειται για το δεύτερο ακριβότερο ακίνητο προς πώληση στο Λονδίνο και σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας Savills «είναι πρώτη φορά που ένα ακίνητο τέτοιας κλίμακας και σε τόσο καλή τοποθεσία βγαίνει στην αγορά».

Το ακίνητο 1-18 York Terrace East έχει θέα στο Regent Park και διαθέτει άδεια για το σχεδιασμό 26 διαμερισμάτων και 2 μεγαλύτερων κατοικιών. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι απαραίτητη η αντικατάσταση οροφής, πατωμάτων, προσθήκη σκάλας και η δημιουργία υπόγειων αποθηκευτικών χώρων και parking.

“the current owners of 1-18 York Terrace East, built in 1821-26, have decided to cash out without turning a profit four years after buying the property.” https://t.co/uJyXVfo4WT

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, νωρίτερα μέσα στη χρονιά υπήρξε ενδιαφέρον αγοράς από έναν πολυεκατομμυριούχο ιδιώτη, όμως τόσο η πανδημία του κορονοϊού, όσο και το Brexit δημιούργησε κωλύματα στην πώληση.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα ακίνητο τύπου Grade I, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1826, σε σχέδια του διάσημου Τζον Νας, του βασιλικού αρχιτέκτονα, το όνομα του οποίου υπογράφει έργα όπως το παλάτι του Μπάκιγχαμ, την οδό Ρίτζεντ και το βασιλικό παλάτι στο Μπράιτον.

AN ENTIRE JOHN NASH MASTERPIECE COMES TO MARKET

1-18 York Terrace East in London’s Regent’s Park could become the second-most expensive property ever to be sold in the UK

Read More: https://t.co/yOrCDIXwG4#luxuryproperty #exclusiverealestate #luxuryrealestate #property #savills pic.twitter.com/c8bSVDAPSD

— Billions Luxury Portal (@BillionsPortal) August 12, 2020