Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. την Παρασκευή

Την Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από το αίτημα που κατέθεσε η Αθήνα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες, μετά τη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, με θέμα τη διευρυνόμενη τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, το αίτημα διατυπώνεται σε συγκυρία κατά την οποία υφίσταται σαφής τουρκική απειλή κατά της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ελλάδα και την Κύπρο.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020