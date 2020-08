Ινδονησία: Τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου Σιναμπούνγκ (pics & vids)

Τέσσερις μήνες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, η Ινδονησία βίωσε ξανά τρομακτικές στιγμές.

Αυτήν τη φορά, το ηφαίστειο Σιναμπούνγκ ήταν αυτό που εξερράγη και οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το Σιναμπούνγκ ήταν ανενεργό για αιώνες, μέχρι που ενεργοποιήθηκε ξανά το 2010. Το 2014, έκρηξή του στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ενώ το 2016 σε επτά.

Στάχτη και καπνοί βρέθηκαν μέχρι και πέντε χιλιόμετρα μακριά, ενώ ένα χωριό βυθίστηκε στο σκοτάδι μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ινδονησία είναι μια από τις πιο ηφαιστειογενείς χώρες του κόσμου, αφού έχει περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια.

ERUPTION: Rumbling Mount Sinabung on Indonesia’s Sumatra island sends a column of volcanic materials as high as 16,400 feet into the sky. https://t.co/BBCZdlYh3G pic.twitter.com/g83YZ8yr9o

A volcano in Indonesia erupted twice in 3 days, sending ash 3 miles into the sky. A local said: "The village went dark for about 20 minutes."

Mt. Sinabung was dormant for 400 years but has been highly active since 2013, with eruptions killing at least 23 people since. pic.twitter.com/ofGiIBEsUp

— AJ+ (@ajplus) August 10, 2020