Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το μακελειό στο Σίδνεϊ στο δεκάλεπτο τρόμου: Ύμνοι για τον ήρωα πολίτη

«Παγωμένη» η παγκόσμια κοινή γνώμη από τη φονική επίθεση ενόπλων σε παραλία στο Σίδνεϊ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες αυτοπτών και ύμνοι για τον πολίτη - ήρωα.

Σε σοκ παραμένει η Αυστραλία αλλά και η παγκόσμια κοινή γνώμη από την τρομοκρατική επίθεση δύο ενόπλων εναντίον πλήθους που γιόρταζε σήμερα (14/12) την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 40, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για μια «καθαρά αντισημιτική» ενέργεια.

