Αυτό θα πει «καλό ξεκίνημα». Ο λόγος για έναν σκύλο της αστυνομίας, αφού η πρώτη του μέρα στην «δουλειά» ήταν άκρως επιτυχημένη.

Συγκεκριμένα, ο Max, ένας νέος σκύλος της Αστυνομίας Dyfed-Powys, μαζί με τον χειριστή του, Peter Lloyd, τέθηκε σε δράση μετά από αναφορές ότι μια γυναίκα είχε εξαφανιστεί με το παιδί της σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Powys της Ουαλίας, την 1η Αυγούστου.

Το δυο ετών σκυλί μπόρεσε να καλύψει μια τεράστια απόσταση αφού ξεκίνησε μια έρευνα για να βρει την αγνοούμενη.

Μιλώντας για την υπόθεση, ο επιθεωρητής Jonathan Rees-Jones επαίνεσε τον Max για τους ηρωισμούς του.

Όπως είπε: «Η γυναίκα δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν για δυο μέρες και το τηλέφωνό της δεν λειτουργούσε, οπότε φυσικά η ανησυχία για την ασφάλειά της ήταν μεγάλη. Ομάδες της αστυνομίας της γειτονιάς και εξειδικευμένοι αξιωματικοί αναζήτησης εστάλησαν στο σπίτι της και διεξήχθησαν έρευνες για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα βήματά της», τόνισε.

«Χάρη στην εξαιρετική δουλειά μεταξύ των ομάδων, το αυτοκίνητο της γυναίκας βρέθηκε σε έναν ορεινό δρόμο. Παρόλο που αυτό έδωσε στους αξιωματικούς ένα στίγμα, το μέρος ήταν αρκετά μεγάλο και η αναζήτηση δύσκολη. Εδώ βοήθησαν οι ικανότητες παρακολούθησης του PD Max», ανέφερε.

